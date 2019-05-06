Вратарь шотландского "Глазго Рейнджерс" Аллан Макгрегор был удален с поля в матче против "Хиберниана" за удар соперника ногой в спину. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте BBC Sport Scotland.

На 89-й минуте встречи Макгрегор, вынося мяч из своей штрафной, в полете ногой ударил игрока "Хиберниана" Марка МакНалти. После этого 37-летний вратарь упал и симулировал травму. Судья тем не менее показал ему красную карточку, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Удаление Макгрегора не помешало "Рейнджерс" одержать победу со счетом 1:0.

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