Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз призвал экс-чемпиона организации Конора Макгрегора вернуться в октагон, передает "Советский спорт".

Он уверен, что в настоящий момент ирландец не заслуживает боя-реванша с россиянином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если честно, Конору нужно сперва с кем-нибудь подраться, например с Джастином Гэтжи, Тони Фергюсоном или Дональдом Серроне. В настоящее время он не является тем оппонентом, который заслуживает бой с Нурмагомедовым. Мы все так думаем, наша команда", - цитирует Абдель-Азиза Low Kick MMA.

Стоит отметить, что спортсмены уже бились в октябре 2018 год. Тогда Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.