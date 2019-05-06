/sport/1117591.html Икер Касильяс выписан из больницы
Икер Касильяс выписан из больницы
Вратарь "Порту" Икер Касильяс покинул клинику в Порту и вернулся домой. Состояние здоровья 37-летнего испанца не вызывает беспокойства у медиков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего Икер был срочно госпитализирован. В тот же день ему была сделана операция. Через 6 дней испанец был выписан.
Врачи рекомендовали Касильясу завершить карьеру. Сам Икер пока не принял решения о своем будущем.
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