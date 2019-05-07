/sport/1117649.html Гонки Формулы-1 в 2020 году могут пройти в Барселоне
Гонки Формулы-1 в 2020 году могут пройти в Барселоне
Каталонская столица пока остается в календаре Формулы-1 на следующий год.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание Diario Sport, в ряде СМИ на днях появилась информация о том, что Барселону в следующем году может заменить Зандворт (Голландия). Тем более, что контракт с Барселоной заканчивается уже в 2019 году, передает Day.Az.
Однако переговоры о проведении гонок в Барселоне пока продолжаются и далеки от срыва, хотя точных прогнозов никто не делает.
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