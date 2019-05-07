Каталонская столица пока остается в календаре Формулы-1 на следующий год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание Diario Sport, в ряде СМИ на днях появилась информация о том, что Барселону в следующем году может заменить Зандворт (Голландия). Тем более, что контракт с Барселоной заканчивается уже в 2019 году, передает Day.Az.

Однако переговоры о проведении гонок в Барселоне пока продолжаются и далеки от срыва, хотя точных прогнозов никто не делает.