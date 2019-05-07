Азербайджанские каратисты завоевали три награды на Молодежном турнире Karate1 в кипрском городе Лимассол. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации каратэ Азербайджана.

Гусейн Мамедли (юниоры в возрасте 14-15 лет, -63 килограмма) и Магомед Хамоев (дети до 14 лет, -45 килограммов) стали обладателями золотой медали, а Эминага Гулиев (молодежь в возрасте 16-17 лет) завоевал "бронзу".

В турнире принимали участие 1583 спортсмена из 58 стран.

Очередной этап Молодежной лиги серии Karate1 пройдет в июле в Хорватии. Оставшиеся два из четырех этапов пройдут в сентябре в Мексике и декабре в Италии. Молодежная лига Karate1, как и другие официальные соревнования, приносят спортсменам международные рейтинговые очки.