Олимпийский чемпион одолел непобежденного бойца UFC - ВИДЕО
Американский борец вольного стиля Джордан Барроуз победил соотечественника Бена Аскрена в поединке по правилам борьбы на турнире Grapple At The Garden. Один из эпизодов опубликован в Twitter-аккаунте FloWrestling, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Аскрен, ни разу не уступавший в поединках по правилам смешанного стиля (MMA), ничего не смог противопоставить оппоненту. 30-летний Барроуз одержал победу со счетом 11:0.
Барроуз - олимпийский чемпион 2012 года, четырехкратный чемпион мира. Он дважды становился обладателем Кубка мира по вольной борьбе.
Аскрен в прошлом выступал в этом же виде спорта. После успехов в студенческом спорте, он одержал победу на Панамериканских играх в 2005 году. С 2008-го Аскрен сосредоточился на MMA. Он провел 20 боев и не проиграл ни разу (один поединок был признан несостоявшимся). В марте 2019-го американец дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и победил бывшего обладателя титула Робби Лоулера.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре