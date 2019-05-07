Обещанное в заголовке издевательство случилось в финале Кубка Нидерландов. 5 мая на стадионе "Де Куйп" в Роттердаме "Аякс" сошелся с "Виллемом II" в решающей битве и разгромил его подчистую - 4:0. Мало того, амстердамцы установили рекорд турнира, выиграв его в 19-й раз, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Все четыре результативных броска по вражеским воротам были весьма и весьма недурственны. Но воистину фильдеперсовым украшением матча стал гол номер три, который исполнил нападающий Клас-Ян Хунтелар.

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