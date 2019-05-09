Футбольный клуб "Тоттенхэм" впервые вышел в финал Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Day.Az.

Во втором полуфинальном матче команда из Лондона победила в гостях "Аякс" со счетом 3:2 (первый матч 0:1 в пользу "Аякса").

Счет на пятой минуте открыли хозяева поля, отличился Маттейс де Лигт. Спустя 30 минут Хаким Зийеш забил второй гол "Аякса".

Несмотря на большой отрыв "Аякса" лондонцы, забив во втором тайме три гола, обеспечили себе путевку в финал. "Спас" команду своим хет-триком (55, 59 и 90+6 минуты) Лукас Моура.

Таким образом, в финале Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2018-2019 сыграют две английские команды - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Матч состоится первого июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".