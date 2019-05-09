https://news.day.az/sport/1118287.html Турнир по шахматам в Дубае: азербайджанцы начали с победы
Турнир по шахматам в Дубае: азербайджанцы начали с победы
Азербайджанские шахматисты Гадир Гусейнов и Эльмар Магеррамов успешно начали выступление на турнире в Дубае.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, они одержали победы в двух стартовых турах. Гадир переиграл индийца Абунома Нагора и Абурахима Мохаммеда из ОАЭ, тогда как Эльмар огорчил Сарму Адитха из Индии и сирийца Эзаддита Эльхура.
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