Азербайджанские шахматисты Гадир Гусейнов и Эльмар Магеррамов успешно начали выступление на турнире в Дубае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, они одержали победы в двух стартовых турах. Гадир переиграл индийца Абунома Нагора и Абурахима Мохаммеда из ОАЭ, тогда как Эльмар огорчил Сарму Адитха из Индии и сирийца Эзаддита Эльхура.