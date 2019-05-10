Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес не примет участия в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу "Барселоны".

"Луис Суарес получил повреждение мениска правого колена. Сегодня хирург проведет артроскопическую операцию на колене игрока при участии медштаба клуба. Результаты вмешательства и оценка сроков восстановления уругвайца станут известны позже", - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 матчей в различных турнирах, где забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.

"Барселоне", досрочно оформившей чемпионство после 35-го тура, осталось провести два матча в национальном первенстве, а также сыграть в финале Кубка Испании против "Валенсии".