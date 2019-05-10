В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде, сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые в полуфинале обыграли "Барселону" и "Аякс".

За победу в Лиге Европы поспорят "Арсенал" и "Челси", которые обыграли в полуфинале "Валенсию" и "Айнтрахт". Матч состоится 29 мая в Баку.

В чемпионате Англии за тур до конца сезона "Ливерпуль" занимает второе место, "Челси" - третье, "Тоттенхэм" - четвертое, "Арсенал" - пятое.