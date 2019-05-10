Курьезный случай произошел на разминке перед матчем Лиги Европы между испанской "Валенсией" и британским "Арсеналом", передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Перед полуфинальным матчем Лиги Европы между испанской "Валенсией" и "Арсеналом" на стадионе "Месталья" произошел курьезный эпизод.

Журналистка Моника Бенавент вела прямое включение от кромки поля, где разминались футболисты. В какой-то момент мяч случайно попал прямо в голову репортеру. Удар пришелся в затылок девушка, что привело к непродолжительному нокауту. Позже Моника сообщила зрителям, что с ней все в порядке, а позже даже сфотографировалась с мячом.

Коллега Бенавент британец Джейк Хамфри заявил, что все произошло на расстоянии пяти метров от него. Судя по всему, Джейк готовился выйти в эфир с бывшим футболистом "Арсенала" Мартином Киоуном, который сейчас работает экспертом на ВВС.

"Это произошло в пяти ярдах от нас. Я думаю, они целились в Киоуна", - предположил Хамфри.

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