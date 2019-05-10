11-12 мая пройдет чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первенство пройдет в зале Академии тяжелой атлетики в Шувалане. В соревнованиях примут участие около ста спортсменов, представляющих клубы и общества со всей страны.

Целью чемпионата является повышение уровня квалификации и отбор спортсменов, технически хорошо подготовленных и выполняющих свои нормы, определение состава женских и мужских национальных команд, подготовка к предстоящим международным соревнованиям.