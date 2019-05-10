https://news.day.az/sport/1118735.html Состоится чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике
Состоится чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике
11-12 мая пройдет чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первенство пройдет в зале Академии тяжелой атлетики в Шувалане. В соревнованиях примут участие около ста спортсменов, представляющих клубы и общества со всей страны.
Целью чемпионата является повышение уровня квалификации и отбор спортсменов, технически хорошо подготовленных и выполняющих свои нормы, определение состава женских и мужских национальных команд, подготовка к предстоящим международным соревнованиям.
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