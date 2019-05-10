Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики вместе с другими государственными структурами, а также с компанией "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (AFFA) заявляет о полной готовности к проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку и создании благоприятных условий для приезжающих туристов и гостей.

Подготовка к финальной игре идет полным ходом.

Наряду с прямыми рейсами Лондон-Баку-Лондон, которые будут осуществлены авиакомпанией (AZAL) 29 и 30 мая, для иностранных болельщиков также будет организовано более 40 чартерных рейсов. Кроме того между клубами-финалистами и Лиги Европы УЕФА и AZAL ведутся переговоры об организации дополнительных чартерных рейсов.

Наличие в Баку отелей международных и местных брендов, соответствующих разному бюджету, обеспечит комфорт пребывания иностранных гостей во время мероприятия.

Все моменты, связанные с вопросами безопасности туристов и гостей во время прибытия, размещения и пребывания в стране были тщательно рассмотрены представителями государственного и частного бизнеса. Важно, что Азербайджан занимает одно из первых мест в мировом рейтинге стран с наименьшей угрозой терроризма.

Все государственные органы, вовлеченные в процесс подготовки и организации матча, будут работать в более усиленном режиме для успешного проведения этого значимого спортивного мероприятия.

Наша страна имеет значительный опыт в успешной организации и проведении таких международных соревнований, как Formula 1, Евровидение, Европейские игры и Исламские игры солидарности.