Нападающий сборной Испании Альваро Мората, вероятно, останется в "Атлетико" в следующем сезоне. Мадридцы готовы продлить аренду 26-летнего футболиста, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В январе "Атлетико" арендовал Морату у лондонского "Челси" на полгода. За время, проведеное в аренде, Альваро сыграл 14 матчей, забил 6 мячей и сделал голевую передачу. Мадридцы остались довольны нападающим сборной Испании и готовы продлить его аренду. Для этого испанскому клуб нужно перечислить "Челси" 16 миллионов евро.

Альваро Маората - уроженец Мадрида и воспитанник "Реала". Но он не смог заиграть в родном клубе. Мората уходил в "Ювентус", возвращался, потом был продан в "Челси", где провел полтора года.