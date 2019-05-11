Команда Азербайджана по дзюдо вышла на третье место в общем зачете турнира "Большого шлема" в Баку по итогам двух дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, на сегодняшний день в активе команды четыре награды - золото Хидаята Гейдарова (73 кг), серебро Ниджата Шихализаде (66 кг), бронза Рустама Оруджева и Тельмана Велиева (оба 73 кг).

В протоколе наша команда опережает Испанию, Францию, Израиль, Молдову, Грузию и многие другие страны.

В лидеры вышли Япония (2-2-0), а Бразилия идет на втором месте (2-0-1).