В Академии тяжелой атлетики поселка Шувалан стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике.

В соревнованиях принимают участие около ста спортсменов, представляющих клубы и общества со всей страны, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сабина Азимова общей сложности набрала (172 кг, 74+98 и 249,5) больше всех своих соперников и заняла первое место