https://news.day.az/sport/1119033.html Стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике
Стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике
В Академии тяжелой атлетики поселка Шувалан стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике.
В соревнованиях принимают участие около ста спортсменов, представляющих клубы и общества со всей страны, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Сабина Азимова общей сложности набрала (172 кг, 74+98 и 249,5) больше всех своих соперников и заняла первое место
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