Капитан агдамского "Карабаха" Рашад Садыхов после матча заключительного, 28-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против бакинского "Нефтчи" (3:2) и церемонии награждения команды кубком чемпиона ответил на вопросы журналистов, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Радуемся, празднуем. Очень тяжелый выдался сезон. В самом деле, "Нефтчи" тоже заслуживал чемпионства. Обе команды боролись до конца. К счастью, что выиграли мы. Была некоторая напряженность. Перед матчем мы много говорили о том, чтобы не было напряжения. До игры договорился с Русланом Абышовым, чтобы старался успокаивать своих ребят. Но вышло так, что я сам поддался напряжению, и в перерыве Гурбан Гурбанов меня заменил. Однако уже во втором тайме на поле был чисто футбол. Там у нас было недопонимание. Но затем все поняли, пожали друг другу руки. Мы встретились с руководством и Гурбаном Гурбановым вчера. Обдумали то, что они мне сказали. Я принял решение, что еще один год буду играть.

Это стало серьезным шагом и для нас в сторону чемпионства. Мы и сами не ожидали такого. Смотрели игру, видели, что в "Сумгайыте" дали шанс молодежи. Поэтому не верили, что "Нефтчи" потеряет очки. Но это случилось, и после этого мы стали больше верить, что можем взять чемпионство. Все мы были настроены на то, что все решится в этом матче, в последнем туре. Наши матчи с "Нефтчи" всегда получаются интересными. Не смотрим особо на статистику. На каждую игру выходим за победой. Если бы не выиграли, то это не стало бы проблемой. Эта победа не имела какого-то большого значения. Главным было чемпионство.

Это очень радует, что мы сумели настолько успешно провести концовку. После зимнего перерыва Гурбанов повысил нагрузку на команду. Как в плане тренировок, так и в плане анализов. Мы стали чаще оставаться на базе. Все были настроены на чемпионство. Можно сказать, ни о чем, кроме футбола, не думали."