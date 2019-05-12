"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Брайтоном" со счетом 4:1 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу и стал победителем Английской премьер-лиги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Серхио Агуэро (28-я минута), Эмерик Ляпорт (38), Рияд Марез (63) и Илкай Гюндоган (72). У проигравших отличился Гленн Мюррей (27). В параллельном матче "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:0. В турнирной таблице "Манчестер Сити" набрал 98 очков, "Ливерпуль" - 97.

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" вели борьбу за чемпионство на протяжении большей части сезона. После 20-го тура преимущество "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" достигло семи очков, однако в 21-м туре команды провели очный матч, в котором сильнее оказался клуб из Манчестера. После этого "Манчестер Сити" начал сокращать отставание, а к 30-му туру уже вырвался вперед в турнирной таблице. К заключительному игровому дню обе команды подошли с победными сериями - "Манчестер Сити" выиграл 14 матчей подряд, "Ливерпуль" - девять.

В сезоне-2013/14 команды также боролись за чемпионство. За три тура до конца чемпионата "Ливерпуль" под руководством Брендана Роджерса на три очка опережал "Манчестер Сити", однако сначала проиграл "Челси" (0:2), а затем сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (3:3). Чемпионом в итоге стал "Манчестер Сити", который тогда возглавлял Мануэль Пеллегрини. "Ливерпуль" в последний раз был чемпионом Англии в сезоне-1989/90.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в шестой раз в истории, победителем Английской премьер-лиги, которая проводится с сезона-1992/93, команда становилась четырежды. В прошлом сезоне победа в турнире также досталась подопечным Хосепа Гвардиолы. Также в текущем сезоне "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и имеет шансы выиграть Кубок Англии, в финале, который состоится 18 мая, команда встретится с "Уотфордом". В общей сложности "Манчестер Сити" пять раз выигрывал Кубок Англии, шесть раз - Кубок лиги, пять раз - Суперкубок Англии, а также становился победителем Кубка обладателей кубков.

Еврокубки, лучшие бомбардиры, вылет в чемпионшип

Обладателями еще двух путевок в групповой этап Лиги чемпионов, куда попадают первые четыре команды по итогам чемпионата, стали "Челси" и "Тоттенхэм". "Челси" сыграл вничью с "Лестером" со счетом 0:0, а "Тоттенхэм" также вничью завершил матч с "Эвертоном" - 2:2. В итоге "Челси" финишировал третьим с 72 очками, "Тоттенхэм" стал четвертым (71). Кроме того, "Тоттенхэм" 1 июня в Мадриде сыграет в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем", а "Челси" 29 мая в Баку встретится с "Арсеналом" в решающем матче Лиги Европы. Впервые в истории финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы будут представлять одну страну.

Пятое место с 70 очками занял "Арсенал", обыгравший "Бёрнли" со счетом 3:1. Команда гарантировала себе попадание в групповой этап Лиги Европы, однако также сохраняет шансы на попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Для этого "канонирам" необходимо победить "Челси" в финале Лиги Европы текущего сезона. "Арсенал" проводит первый сезон под руководством Унаи Эмери, который сменил возглавлявшего команду на протяжении 22 лет Арсена Венгера.

Шестым стал "Манчестер Юнайтед" (66), в последнем туре проигравший "Кардиффу" (0:2), а неделей ранее потерявший шансы на попадание в Лигу чемпионов, в следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы. По ходу сезона "Манчестер Юнайтед" сменил главного тренера, место Жозе Моуринью занял Уле Гуннар Сульшер. Норвежец в декабре 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев, а в марте с ним был заключен полноценный контракт. В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в восьми первых матчах в качестве главного тренера команды, предыдущее достижение принадлежало Мэтту Басби, который одержал пять побед кряду с момента назначения в 1946 году.

Седьмое место занял "Вулверхэмптон", главным тренером которого является бывший вратарь московского "Динамо" Нуну Эшпириту Санту. В случае победы "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии "Вулверхэмптон" получит путевку в Лигу Европы. Если победит "Уотфорд", то именно он выступит в следующем сезоне во втором по значимости еврокубковом турнире.

В списке бомбардиров чемпионата Англии три футболиста разделили первое место. По 22 мяча забили полузащитник Садио Мане, нападающий Мохаммед Салах (оба - "Ливерпуль") и форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. В предыдущий раз подобное случалось в сезоне-1998/99, когда звание лучшего бомбардира премьер-лиги разделили нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк, форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн и нападающий "Лидса" Джимми Флойд Хассельбайнк, забившие по 18 голов.

Покинули премьер-лигу по итогам сезона "Кардифф", "Фулхэм" и "Хаддерсфилд", занявшие соответственно 18-е (34 очка), 19-е (26) и 20-е (16) места. Из второго по силе дивизиона, чемпионшипа, в премьер-лигу вышли "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед". За последнюю путевку в высший дивизион чемпионата Англии в плей-офф борются "Лидс", "Дерби", "Астон Вилла" и "Вест Бромвич".