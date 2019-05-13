https://news.day.az/sport/1119157.html Боец UFC бросила соперницу головой об пол и победила - ВИДЕО
Боец UFC бросила соперницу головой об пол и победила - ВИДЕО
Бразильская боец UFC Джессика Андраде одержала победу техническим нокаутом над американкой Роуз Намаюнас в главном бою турнира UFC 237. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Эндрю Джозефа, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Во втором раунде Андраде с помощью слэма (броска, выполненного по большой амплитуде) ударила соперницу головой о настил и отправила ее в нокаут.
Намаюнас была действующей чемпионкой в наилегчайшем весе. Бразильянка отобрала у нее титул. На счету Андраде теперь 20 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.
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