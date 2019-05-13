16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. Азербайджан на Чемпионате Европы представит команда юниорок, в состав которой входят Назрин Джафарзаде, Элеонора Юсифова, Ляман Алимурадова, Фарида Сафиярзaде, Медина Асадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова.

В беседе с корреспондентом Trend юные грации рассказали о том, как пришли в спорт, что для них значит гимнастика, а также, как проходит подготовка к важному для них событию - Чемпионату Европы, передает Day.Az.

И так, давайте познакомимся поближе с юными звездами азербайджанской художественной гимнастики в групповых упражнениях.

Назрин Джафарзаде, 15 лет: "Занимаюсь художественной гимнасткой уже 11 лет, меня в спорт привели родители, которые заботились о моем здоровье. По ходу занятий очень полюбила этот вид спорта и захотела в нем остаться. Наш день проходит интересно - он начинается с занятий по хореографии, потом тренировка, далее у нас уроки в школе, а уже после начинается вторая тренировка, после которой мы отдыхаем. Такой график совсем нетрудный, мы к нему привыкли. Я не могла поверить, когда меня приняли в сборную команду Азербайджана по художественной гимнастике, была очень счастлива - это замечательное чувство. Конечно, я была рада, что буду тренироваться в Национальной арене гимнастики, в таком прекрасном зале.

К Чемпионату Европы мы готовимся хорошо, тренировки проходят нормально. Наша задача - хорошо выступить".

Элеонора Юсифова, 15 лет: "Художественной гимнастикой занимаюсь с шести лет. Моей маме очень нравится этот вид спорта, я и сама с большим интересом наблюдала за выступлениями гимнасток.

Главный тренер решает, кто будет выступать в составе групповых команд, а кто индивидуально. Мне очень нравится быть в составе команды. Вместе тренироваться несложно, потому что мы же три года в одной команде, привыкли и чувствуем друг друга и тренера. Подготовка к Чемпионату Европы идет хорошо, все довольны, мы верим, что так и продолжится".

Ляман Алимурадова, 14 лет: "Я пришла в художественную гимнастику в девять лет, меня привели родители, так как это очень красивый и женственный вид спорта. Мои любимые предметы - лента и обруч, потому что в групповых упражнениях мы выступаем с ними. Художественная гимнастика - нежный вид спорта, здесь можно продемонстрировать свое мастерство, на тебя смотрит публика. Сейчас готовимся к Чемпионату Европы, тренировки проходят два раза в день - утром и вечером".

Фарида Сафиярзaде, 15 лет: "С девяти лет занимаюсь художественной гимнастикой. Меня привели родители, маме нравился этот вид спорта. Гимнастика - элегантный вид спорта, мне он тоже понравился, поэтому я продолжила занятия. К Чемпионату Европы готовимся основательно, надеемся на хороший результат. Для нас главное - хорошо выступить, тренер нам указывает на наши ошибки, мы прислушиваемся к каждому ее слову и выполняем наставления".

Медина Асадова, 14 лет: "В художественную гимнастику пришла в девять лет. Мама привела меня, потому что мне нравилось наблюдать за выступлениями красивых, элегантных спортсменок. Впервые придя в Национальную арену гимнастики, была счастлива, потому что осознавала, что буду выступать на больших и важных соревнованиях. Подготовка к Чемпионату Европы идет хорошо, в упражнении с лентами мы выступаем под музыку "The Mask of Zorro", это очень сильная композиция. Музыка для упражнений с пятью обручами тоже очень красивая и понравится зрителям".

Селджан Гаджизаде, 14 лет: "Художественной гимнастикой занимаюсь с трех лет. Так как в детстве я была активным ребенком, родители записали меня на этот вид спорта. Художественная гимнастика - очень изящный вид спорта. Каждая гимнастка во время выступления показывает красивую композицию. В первый раз оказавшись в Национальной арене гимнастики, была счастлива, что буду тренироваться в столь большом и красивом зале. Мне здесь очень нравится. Наш тренер нас очень поддерживает как во время тренировок, так и после них. Если у нас что-то не получается, всегда интересуется, в чем причина, и помогает нам. Мы к ней прислушиваемся и исправляем ошибки. Тренировки в рамках подготовки к Чемпионату проходят хорошо. Мы хотим, чтобы зрители пришли посмотреть на наше выступление и всем понравилась наша композиция".

Милана Акберова, 14 лет: "Гимнастикой занимаюсь с восьми лет. Мне нравится художественная гимнастика, поэтому я выбрала этот вид спорта. Когда начала тренироваться в Национальной арене гимнастики, была счастлива, что попала сюда. Рада, что у нас есть такая большая, великолепная арена, выступать здесь удобно. Мы очень благодарны зрителям, что они приходят на соревнования и поддерживают нас. Ждем всех на Чемпионате Европы!".