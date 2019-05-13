16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В индивидуальном первенстве на соревнованиях Азербайджан представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис. Сейчас гимнастки усиленно готовятся к Чемпионату Европы и повторяют элементы, которые им предстоит выполнить. Несмотря на плотный и интенсивный тренировочный график, Зохра Агамирова и Вероника Гудис рассказали Trend, с чего начался их путь в гимнастику, и как они готовятся к ЧЕ, передает Day.Az.

Как отмечает Зохра Агамирова, в спорт она попала в три года: вначале это была акробатика, а потом она перешла в художественную гимнастику.

"Уже 14 лет занимаюсь гимнастикой. Вначале, в возрасте трех лет мама привела меня на акробатику, а потом, в четыре года посмотрев выступления гимнасток по телевизору, я захотела заниматься художественной гимнастикой. Когда попала в сборную Азербайджана, радовалась, но в то же время появилась огромная ответственность, так как представляю Азербайджан. До Чемпионата Европы осталось совсем мало времени, это соревнование очень важно для меня. Я усиленно тренируюсь. И наша задача - "чисто" и хорошо выступить", - сказала Агамирова.

Вероника Гудис в гимнастику пришла совсем маленькой - в двухлетнем возрасте.

"Моя тетя была тренером, она меня и привела в спорт. Мне нравилось смотреть, как соревнуются взрослые гимнасты, и я мечтала выступать так же, как они. В художественной гимнастике мне нравится красота, нежность. Когда узнала, что вошла в состав национальной сборной, появилось большое чувство ответственности", - подчеркивает спортсменка.

Рассказывая о подготовке номера, Гудис отметила, что вначале подбирается музыка, потом под нее составляются упражнения.

"Музыку подбирают под характер гимнастки, учитывая, как она может передать эту композицию движениями и разными элементами. На Чемпионате Европы я буду выступать во всех четырех упражнения - с обручем, мячом, булавами и лентой. Упражнение с лентой будет под композицию "Ayrılıq" - это моя самая любимая песня. Очень хочу показать хороший результат и достойно представить свою страну. Также хочу выразить признательность зрителям за поддержку, которую они оказывают нам, это очень приятно. Приглашаю всех на Чемпионат Европы в Баку", - добавила гимнастка.