Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации издания, английский клуб может быть дисквалифицирован за нарушение финансового фэйр-плей. В марте следственная палата начала расследование в отношении команды.

Отмечается, что дело может быть передано в арбитражную палату уже на текущей неделе. Вероятно, что глава следственной палаты Ив Летерм потребует отстранить клуб как минимум на год.

По мнению источников, обвинения в адрес "Манчестер Сити" связаны с информацией, которая была неверно предоставлена в УЕФА по прошлому делу.