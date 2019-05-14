https://news.day.az/sport/1119526.html Арбитр скончался во время матча - ВИДЕО
Арбитр скончался во время матча - ВИДЕО
В Бразилии во время матча по футзалу между командами "Сан-Карлус" и "Таубате" скончался арбитр Исильдо Фабиано Бьянки да Силва, сообщает The Sun.
По данным издания, во время матча 44-летнему мужчине стало плохо, врачи на носилках унесли его с поля, после чего он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. По словам медиков, мужчина перенес сердечный приступ, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.
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