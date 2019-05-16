В четверг, 16 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут соревнования среди команд юниорок в групповых упражнениях с пятью обручами.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

Отметим, что во второй день соревнований, 17 мая, состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

18 мая пройдет квалификация в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. В этот же день будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих по программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

В финальный день соревнований, 19 мая, станут известны имена победителей и призеров Чемпионата в индивидуальной программе упражнений по отдельным предметам и среди команд в групповых упражнениях (пять обручей и пять лент).