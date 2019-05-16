Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" могут не допустить к участию в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По сообщениям Der Spiegel и Football Leaks, клуб неоднократно нарушал финансовые правила фэйр-плей - подкуп агентов, махинации с бонусами игрокам, получение повышенных спонсорских контрактов. В нынешнем сезоне "Сити" стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. Палата по расследованию финансовых нарушений УЕФА рекомендует организации лишить англичан права на участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Международная федерация футбола (ФИФА) запретит английскому клубу "Манчестер Сити" регистрировать новых игроков в команде в течение двух ближайших трансферных окон.

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