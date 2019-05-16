Эксперты компании Brand Finance оценили ведущие футбольные клубы мира с точки зрения ценности их бренда,передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По оценке аналитиков, самым дорогим брендом этого вида спорта сейчас является мадридский "Реал", марка которого стоит 1,6 миллиарда евро. За год испанский клуб подорожал на 27% и опередил лидера прошлогоднего рейтинга - английский "Манчестер Юнайтед", бренд которого оценили в 1,4 миллиарда евро. Эксперты связывают рост стоимости команды со спортивными успехами мадридцев - за последние пять лет "Реал" четырежды выиграл главный европейский клубный турнир - Лигу чемпионов. Кроме того, клуб первым в мире преодолел отметку в 750 миллионов евро доходов в сезоне 2017/2018.