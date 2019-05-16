https://news.day.az/sport/1120365.html Назван самый дорогой футбольный клуб в мире
Назван самый дорогой футбольный клуб в мире
Эксперты компании Brand Finance оценили ведущие футбольные клубы мира с точки зрения ценности их бренда,передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По оценке аналитиков, самым дорогим брендом этого вида спорта сейчас является мадридский "Реал", марка которого стоит 1,6 миллиарда евро. За год испанский клуб подорожал на 27% и опередил лидера прошлогоднего рейтинга - английский "Манчестер Юнайтед", бренд которого оценили в 1,4 миллиарда евро. Эксперты связывают рост стоимости команды со спортивными успехами мадридцев - за последние пять лет "Реал" четырежды выиграл главный европейский клубный турнир - Лигу чемпионов. Кроме того, клуб первым в мире преодолел отметку в 750 миллионов евро доходов в сезоне 2017/2018.
Замкнула тройку "Барселона", ее марку аналитики оценили в 1,39 миллиарда евро. Примерно столько же стоит бренд "Баварии" - 1,31 миллиарда. Пятым стал английский "Манчестер Сити", которым владеет компания члена правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби (ОАЭ) шейха Мансура - 1,25 миллиарда евро.
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