Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не согласен с позицией руководства команды по поводу запасного голкипера команды, сообщает "Советский спорт".

По информации Marca, в клубе готовы продать голкипера Кейлора Наваса, что означает, что позиция второго вратаря остается свободной. Основным вратарем команды является Тибо Куртуа.

В "Реале" считают, что украинский голкипер Андрей Лунин - отличный кандидат на роль второго вратаря. Однако Зидан хочет видеть на этой позиции своего сына Луку.

Зидан-младший провел свой единственный матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании в марте. Он сыграл против "Уэски", матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Реала".