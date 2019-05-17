Зидан настроен против руководства «Реала» из-за сына
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не согласен с позицией руководства команды по поводу запасного голкипера команды, сообщает "Советский спорт".
По информации Marca, в клубе готовы продать голкипера Кейлора Наваса, что означает, что позиция второго вратаря остается свободной. Основным вратарем команды является Тибо Куртуа.
В "Реале" считают, что украинский голкипер Андрей Лунин - отличный кандидат на роль второго вратаря. Однако Зидан хочет видеть на этой позиции своего сына Луку.
Зидан-младший провел свой единственный матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании в марте. Он сыграл против "Уэски", матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Реала".
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