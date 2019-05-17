Для гимнасток на Чемпионате Европы в Баку созданы все условия. Как передает Day.Az, об этом Trend сказала тренер итальянской сборной Джульета Канталуппи.

"Я довольна результатом первого дня соревнований, конечно, команда в групповых упражнениях могла бы выступить лучше. Хочу чтобы, они сконцентрировались на упражнениях с лентами, показали красивое выступление без ошибок", - сказала Канталуппи.

Тренер добавила, что для спортсменок в Национальной арене гимнастики в Баку созданы хорошие условия.

"Здесь доброжелательная атмосфера, учтивые волонтеры. Еще мне нравятся выступления азербайджанских гимнасток, они показывают хороший результат", - сказала Канталуппи.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе в упражнениях с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.