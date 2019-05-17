Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Вероника Гудис, выступающие на 35-м Чемпионате Европы по художественной гимнастике в индивидуальной программе, благодарны зрителям за поддержку. Как передает Day.Az, об этом спортсменки сказали в пятницу Trend.

"Мы очень благодарны зрителям. На самом деле они облегчают нам выступление, мы чувствуем их поддержку и нам становится намного легче", - сказала Вероника Гудис.

Комментируя свое выступление в рамках второго дня соревнований, гимнастки отметили, что можно было бы выступить лучше.

"В упражнении с обручем я выступила хорошо, а вот мяч можно было лучше "пройти". Думаю, завтра мы будем выступать смелее, потому что привыкли к обстановке, залу и публике. Считаю, что завтра будет легче и лучше", - сказала Гудис.

"Упражнение с обручем выполняла немного нерешительно, а во время выступления с мячом уже появилась уверенность", - подчеркнула Зохра Агамирова.

Зохра Агамирова и Вероника Гудис рассказали, что сильно переживают друг за друга как во время соревнований, так и на тренировках.

"Не могу смотреть, когда выступает Зохра, потому что это тяжело. Мы тренируемся на одном ковре, и даже когда она делает чистый прогон, а до конца остается два-три броска, я отворачиваюсь, потому что боюсь смотреть, стою и переживаю за нее. Это дружеская поддержка, и по-другому не может быть", - отметила Гудис.

"Между мной и Вероникой нет соперничества", - добавила Агамирова.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.