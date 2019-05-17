Очень рада, что самые важные соревнования проходят именно в Национальной арене гимнастики в Баку. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend в пятницу испанская гимнастка Полина Березина.

"Была в Баку в прошлом году, и мне безумно понравилось. Так что я рада, что самые важные соревнования проходят именно здесь, в Национальной арене гимнастики. На соревнованиях весьма ощутима поддержка зрителей, каждой гимнастке это приятно, и мотивирует хорошо выполнить упражнение", - сказала Березина.

Гимнастка отметила, что осталась довольна своим сегодняшним выступлением.

"С первым видом вышла на ковер сосредоточенно, во втором упражнении были ошибки, но все поправимо. Завтра еще один день соревнований, надеюсь, что выступлю еще лучше", - добавила Березина.

Говоря о конкуренции на соревнованиях, гимнастка добавила, что, безусловно, в Чемпионате участвуют сильные гимнастки.

"С каждым годом состав становится все сильнее, но мы все тоже повышаем свой уровень, так что все пытаются бороться за то, чтобы быть лучше с каждым разом", - сказала Березина.

Испанская гимнастка подчеркнула, что вчера наблюдала открытие Чемпионата Европы, и ей очень понравилось гимнастическое представление.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.