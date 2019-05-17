Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 20.050 балла вышла в финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стали известны имена гимнасток вошедших в финал 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.

По итогам квалификации в финал вышли Дина Аверина (Россия, 22.300 балла), Боряна Калейн (Болгария, 21.650 балла), Екатерина Галкина (Беларусь, 21.400 балла), Анастасия Салос (Беларусь, 21.250 балла), Николь Зеликман (Израиль, 21.050 балла), Влада Никольченко (Украина, 20.700 балла), Невяна Владинова (Болгария, 20.400 балла) и Зохра Агамирова Азербайджан, 20.050 балла).

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.