В Баку всегда чувствую себя как дома, об этом сказала в пятницу Trend гимнастка из Словакии Наталья Полякова, участвующая в Чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"С учетом того, что я не тренировалась семь месяцев из-за травмы бедра, сегодняшнее свое выступление оцениваю как хорошее. Это мой первый крупный старт за год, и сразу Чемпионат Европы. Прежде всего, смогла преодолеть себя, а потом буду соревноваться за какие-то места", - сказала Полякова.

Словацкая гимнастка добавила, что в Баку соревнования проводятся идеально.

"Приезжая сюда, всегда чувствую себя как дома. Нравится зал, подготовка, атмосфера - все на высшем уровне. Поддержка зрителей помогает, когда знаешь, что за тебя болеют, намного приятнее выступать", - подчеркнула Полякова.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)