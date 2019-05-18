Трофи-тур Лиги Европы UEFA - это уникальная возможность для болельщиков футбола со всей Европы стать частью турнира, вблизи увидеть почетный трофей и встретиться со звездами футбола.

В этом году Трофи-тур стартовал в Женеве, посетил Севилью, Берлин, Лондон, Милан, Москву, Париж и завершился в столице Азербайджана - в городе Баку.

Кубок прибыл в Баку и лично был передан из рук Ну́ну Рика́рду- португальского футболиста, являющегося послом Лиги Европы. После чего кубок отправился в путешествие по регионам Азербайджана c последующей остановкой в 2-х пунктах- в древнем городе Гянджа, являющемся вторым по величине городом в республике и в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, освобожденном от оккупации в 2016 году.

В пунктах остановки жители и гости мероприятия смогут сфотографироваться с кубком в специально оборудованных фотозонах, а также их будут ждать развлекательные концертные программы, розыгрыши билетов на финальный матч в Баку и другие подарки.

Для самых маленьких гостей приготовлены Фейс-арт, аниматоры, мастер-класс по футболу, игры и другие развлечения.

Гвоздем мероприятий станут автограф-сессии с послом финального матча Лиги Европы 2019 Вели Гасымовым и молодым талантливым футболистом клуба "Карабах" и национальной сборной Азербайджана Гара Гараевым.

Финал Лиги Европы, как известно, состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 23:00 по бакинскому времени.