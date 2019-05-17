Открытие 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, состоявшееся в Национальной арене гимнастики в Баку, было очень эффектным как с точки зрения хореографии, так и постановки.

Об этом в пятницу сказал Trend известный пианист, композитор и народный артист Фархад Бадалбейли, передает Day.Az.

"Это счастье, что у нас в Баку есть такая роскошная арена, где проходит такой праздник красоты, молодости и спорта. Я поражен эффектным и с точки зрения хореографии, и постановки открытием Чемпионата Европы по художественной гимнастике. Вообще, все мероприятия, которые проводятся в Азербайджане, будь то открытие Европейских игр, Исламские игры солидарности или Чемпионаты Европы - все они проводятся на высочайшем уровне", - сказал Бадалбейли.

Отмечая значимость проведения таких соревнований в Азербайджане, народный артист подчеркнул, что здесь дети могут учиться и быть ближе к спорту, искусству, музыке.

"Гимнастика - это не только спорт, но и искусство. Призываю всех почаще посещать эту прекрасную арену", - добавил он.

Отметим, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.