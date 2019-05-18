Мне нравится арена гимнастики в Баку, здесь комфортно выступать и тренироваться. Об этом Trend сказала белорусская гимнастка Алина Горносько, передает Day.Az.

"Сегодня у меня было только одно выступление в упражнении с булавами, где я допустила маленькую ошибку. Впечатления от Чемпионата Европы в Баку самые теплые. Мы ощущаем активную поддержку со стороны публики, и, конечно, приятно, что азербайджанцы болеют за нас", - сказала спортсменка.

Алина Горносько рассказала, что была в Баку на этапе Кубка мира в 2018 году.

"Прошлогодние соревнования были удачными для меня, я завоевала медали. Еще скажу, что Баку - очень красивый город, к сожалению, пока не удалось все посмотреть, но у нас будет один выходной день, надеюсь, получится погулять по городу", - добавила гимнастка.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. Также будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.