Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за инцидент во время игры против "Нью-Йорк Сити". Об этом сообщает "Би-Би-Cи". Видео эпизода опубликовано в YouTube-канале Bein SPORTS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

37-летний нападающий повздорил с голкипером соперников Шоном Джонсоном. По итогам инцидента на 86-й минуте матча оба игрока получили желтые карточки. Из-за характера действий Ибрагимовича (швед схватил Джонсона за шею) лига приняла решение наказать форварда, отстранив его на два матча чемпионата за "жестокое поведение".

Встреча двух команд прошла 11 мая. "Нью-Йорк" одержал победу над "Гэлакси" со счетом 2:0. Голы на счету Эбера Дос Сантоса и Максимилиана Мораеса.

Ибрагимович провел 10 матчей в нынешнем розыгрыше MLS. На его счету девять забитых мячей и две результативные передачи.