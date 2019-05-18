Очень нравится, как в Баку проводят международные соревнования по художественной гимнастике, сказала в субботу Trend грузинская гимнастка Натэла Болатаева, передает Day.Az.

"Сегодня выступила нормально, были, конечно, некоторые ошибки, которые надо будет исправлять в будущем. В принципе все прошло гладко. В дальнейшем буду работать, чтобы подобные ошибки не повторились, возможно, они произошли по причине волнения. Могу сказать, что мне очень помогала поддержка зрителей", - отметила Болатаева.

Гимнастка подчеркнула, что конкуренция на Чемпионате Европы в Баку огромная, и каждая гимнастка хорошо подготовлена.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. Также будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.