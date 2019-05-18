Украинская спортсменка Влада Никольченко осталась недовольна своим выступлением на квалификационных соревнованиях Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку. Об этом гимнастка сказала в субботу Trend, передает Day.Az .

"В целом осталась недовольна своим выступлением на этом старте. К нему была готова, но, к сожалению, перенервничала. Мне усложнили программу, но даже с учетом этого я могла выступить лучше. Хочется завтра исправить все ошибки и показать свой максимум, если это удастся, буду рада. На Чемпионате Европы волнение намного больше, чем скажем, было на Кубке мира", - подчеркнула Никольченко.

Гимнастка рассказала, что любит Баку, и соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики, - одни из ее самых любимых.

"Мне тут нравится - уютный зал, красивый город. В Баку всегда хорошо встречают", - добавила Никольченко.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. Также будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.