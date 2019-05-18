В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике

Грация, пластика, красота движений гимнасток завораживает и вызывает восторг у публики.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также состоятся выступления групповых команд в упражнениях с пятью лентами. По итогам сегодняшнего дня будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты третьего дня соревнований.