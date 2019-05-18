Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны". И причина не в потенциально большой сумме контракта, а в том, что большинство футболистов каталонского клуба против его перехода, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Раздевалка чемпионов Испании выступила против прихода француза. Главной причиной стало то, что прошлым летом Гризманн отклонил предложение "Барселоны", но не только отказал каталонцам, но постарался сделать из этого шоу. Его поведение в тот момент и документальный фильм "Решение" многие игроки "Барсы" восприняли как неуважение к их клубу.