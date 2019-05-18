В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились команды, вышедшие в финал 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с пятью лентами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли команды России (21.225 балла), Израиля (20.350 балла), Беларуси (18.950 балла), Украины (18.450 балла), Италии (18.300 балла), Швейцарии (17.400 балла), Литвы (17.325 балла), Испании (17.300 балла).

Команда Азербайджана с результатом 17.300 балла заняла девятое место и не вышла в финал.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.