В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В командном зачете первое место заняла сборная России (216.225 балла), на втором месте - сборная Беларуси (206.000 балла), на третьем - сборная Болгарии (202.075 балла).

Награды победителям и призерам вручили президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, глава Технического комитета по художественной гимнастике UEG Мария Петрова, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

В многоборье команд юниорок в групповых упражнений (пять обручей и пять лент) победу одержала команда России (44.925 балла), "серебро" - у команды Беларуси (42.050 балла), "бронзу" завоевала команда Италии (41.350 балла).

Медали победительницам вручили вице-президент UEG Руди Хедигер, член Технического комитета по художественной гимнастике UEG Марина Лобач, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.