Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги может возглавить "Ювентус" в следующем сезоне. Нынешний тренер чемпионов Италии Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончанию сезона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", наиболее вероятным преемником Аллегри считается Симоне Индзаги. Контракт Индзаги с "Лацио" заканчивается через год, но чемпион Италии не теряет надежд заполучить специалиста. Возможно, римлянам будет выплачена компенсация.

Симоне Индзаги, в прошлом известный нападающий "Лацио", тренирует римлян с 2016 года. Под его руководством римляне выиграли Суперкубок в 2017 году и Кубок Италии несколько дней назад.