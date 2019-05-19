Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить практику во французском "Марселе". Нынешний тренер марсельцев Руди Гарсия будет отправлен в отставку после завершения чемпионата Франции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За тур до конца "Марсель" занимает шестое место, отставая на одно очко от "Монпелье". При этом марсельцы потеряли шансы сыграть в еврокубках. Этот результат не удовлетворил руководство клуба, и Гарсия лишится своего поста.

Кандидатом на пост главного тренера является Жозе Моуринью. Поводом для подобного вывода стала недавняя поездка португальца в Марсель. Кроме того, сам Моуринью несколько раз упомянул в интервью французский чемпионат и нападающего марсельцев Марио Балотелли, с которым когда-то работал в "Интере". Португалец заявил, что готов вернуться в футбол и сделает это в ближайшем будущем.