Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в составе победителей забитыми голами отметились Кингсли Коман (4-я минута), Давид Алаба (53), Ренату Санчес (58), Франк Рибери (72) и Арьен Роббен (78). У гостей забитым голом отметился Себастьен Халлер (50).

Этот матч стал последним для 35-летнего Роббена и 36-летнего Рибери в составе "Баварии" в чемпионатах Германии. Контракты полузащитников истекают в конце нынешнего сезона, руководство клуба не будет предлагать им новые соглашения. На предматчевой разминке была проведена церемония чествования, во время которой Роббену, Рибери, а также 33-летнему защитнику Рафинье (по окончании сезона перейдет в бразильский "Фламенго") были вручены памятные призы. Роббен выступал за мюнхенцев с 2009 года, Рибери - с 2007-го и стал самым титулованным игроком в истории немецкой бундеслиги (9 побед), Рафинья - с 2011-го.

"Бавария" набрала 78 очков. Ближайший преследователь мюнхенцев дортмундская "Боруссия" в заключительном туре выиграла у "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:0) и с 76 очками стала второй, третье место занял "Лейпциг" (66), четвертое - "Байер" (58). Эти клубы получили места в Лиге чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы от Германии выступят мёнхенгладбахская "Боруссия" (5-е место, 55 очков), "Вольфсбург" (6-е, 55) и "Айнтрахт" (7-е, 54).

"Ганновер" (17-е место, 21 очко) и "Нюрнберг" (18-е, 19) покинули высший дивизион чемпионата Германии, "Штутгарт" стал 16-м (28), и теперь клубу предстоит сыграть в стыковых матчах против команды, занявшей третье место во втором дивизионе. За тур до конца турнира таковой командой является "Унион" из Берлина. Выход в высший дивизион на следующий сезон досрочно обеспечил себе "Кёльн", обладатель второй гарантированной путевки на повышение станет известен в воскресенье.

"Бавария" выиграла чемпионат Германии в 29-й раз, что является рекордным достижением для немецкого футбола. Последний раз мюнхенцы не смогли стать чемпионами в сезоне-2011/12, уступив дортмундской "Боруссии". Впервые "Бавария" победила в национальном первенстве в сезоне-1931/32.