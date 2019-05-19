В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В этот день определятся победители Чемпионата Европы в индивидуальной программе упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой, а также среди команд в групповых упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.

Азербайджан сегодня представит групповая команда в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Селджан Гаджизаде, Миланы Акберовой, Фариды Сафиярзaде. Команда выступит в финале групповых упражнениях с пятью обручами.

В индивидуальной программе нашу страну сегодня представит Зохра Агамирова, которая выступит в финале в упражнениях с обручем и булавами.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.