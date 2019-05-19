Команда юниорок России завоевала золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с пятью обручами, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Гимнастки набрали 24.450 балла.

На втором месте - команда Украины, набравшая 23.400 балла, а на третьем - команда Беларуси с результатом 23.250 балла.

Команда юниорок Азербайджана с результатом 21.500 балла заняла шестую позицию.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике. Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.