Французский нападающий Антуан Гризманн в ближайшее время может подписать контракт с каталонской "Барселоной", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Marca, игрок и команда подпишут соглашение в ближайшие дни. Агент игрока ведет активные переговоры с представителями каталонцев.

Сообщается, что сделку планируют осуществить до того момента, как Гризманн уедет в расположение сборной Франции. Команда сыграет 2 июня контрольный матч с Боливией.

О том, что француз не сыграет за мадридский "Атлетико" в следующем сезоне, стало известно 14 мая.