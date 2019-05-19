https://news.day.az/sport/1121151.html Гризманн в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной»
Гризманн в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной»
Французский нападающий Антуан Гризманн в ближайшее время может подписать контракт с каталонской "Барселоной", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Marca, игрок и команда подпишут соглашение в ближайшие дни. Агент игрока ведет активные переговоры с представителями каталонцев.
Сообщается, что сделку планируют осуществить до того момента, как Гризманн уедет в расположение сборной Франции. Команда сыграет 2 июня контрольный матч с Боливией.
О том, что француз не сыграет за мадридский "Атлетико" в следующем сезоне, стало известно 14 мая.
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