https://news.day.az/sport/1121156.html Российский телеканал показал сюжет о Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан - ВИДЕО Российский телеканал НТВ посвятил репортаж Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, которая прошла в Баку 26-28 апреля.
Российский телеканал показал сюжет о Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан - ВИДЕО
Российский телеканал НТВ посвятил репортаж Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, которая прошла в Баку 26-28 апреля.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данный репортаж.
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